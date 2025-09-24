AK Parti İl Başkanı İnşaat Sektörü Sorunlarını Görüştü

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KTO'nun 8 meslek komitesi üyeleriyle bir araya gelinen programda, sektörün yaşadığı sorunlar, talepler ve çözüm önerileri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okandan, Kayseri'nin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat alanındaki her gelişmenin, kentin ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu, sektör temsilcilerinin yanında olarak sorunların çözümü ve beklentilerin karşılanması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Katılımcılar ise inşaat sektörünün şehrin ekonomisine ve istihdamına sunduğu katkılara dikkati çekerek, geleceğe yönelik beklentilerini anlattı.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve sektör temsilcileri katıldı.