AK Parti'li Güler: Bölgesel barışa katkı vermeye devam edeceğiz

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin hem büyümesi, hem de güçlenmesi, hem de bölgesel barışa, ülke olarak katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretinde bulunan Güler ve beraberindekiler 2026'ya görevi başında giren personelle muhabbet ederek, yeni yıllarını kutladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güler, 2026 yılının barış, huzur ve bereketli olmasını diledi.

'BU ZALİMLİĞİNE İNŞALLAH BİRAN ÖNCE SON VERİR'

Yeni yılın barış getirmesini dileyen AK Parti'li Güler, "Kuzeyimizde hala Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Güneyimizde maalesef üzüntü duyduğumuz şekliyle beraber katil İsrail acımasızca saldırılarına devam ediyor. Oradaki mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimiz bu soğuk havalarda kötü şartlarda kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. İnşallah oradaki kardeşlerimiz de güvene ve toplumsal huzura kavuşurlar. Katil İsrail'de inşallah bu zalimliğine biran önce son verir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bölgenin istikrarına, barışına ve güvenliğine elinden gelen her türlü katkıyı sunuyor. Diplomatik anlamda da öncülük yapıyor. Bu mahiyette de ülkemiz bütün dünyanın gıptayla baktığı ve öncülük ettiği bu tür arabuluculuklarda insanlığın ve ülkelerin Türkiye'den büyük destek beklediklerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da ülkemizin hem büyümesi, hem de güçlenmesi, hem de bölgesel barışa, ülke olarak katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.