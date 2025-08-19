Ömer İleri Düzce'de Ziyaretlerde Bulundu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Düzce'ye gelen İleri, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile Sancaklar Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'ni ziyaret etti, esnafla çay içti.

Daha sonra Hamidiye Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nı da gezen İleri, esnafa bol kazançlar temennisinde bulundu. İleri, pazarın karşısında bulunan bir kafede ise gençlerle buluştu, taleplerini dinledi.

İleri, Van'ın Çatak ilçesinde 5 Şubat 2020 tarihinde çığ düşmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Özgür Işık'ın ailesinin evini de ziyaret ederek, baba Arslan ve anne Raziye Işık ile bir süre sohbet etti.

Boğaziçi Belediyesine bağlı Osmanca köyündeki fındık bahçesinde fındık hasadına katılan İleri, Düzce programını Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası'nı gezerek tamamladı.