AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Subaşıoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" karesini seçen Subaşıoğlu, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri", "Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi Yutan Deve" fotoğrafına oy verdi.

Subaşıoğlu "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada Asılı" fotoğrafını tercih etti.