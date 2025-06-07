AK Parti Çarşamba'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Çarşamba'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenledi
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AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığınca düzenlenen Kurban Bayramı programında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yapılan yatırımlar ve hedeflenen ekonomik büyüme hakkında açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Çarşamba İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Çarşamba ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Samsun'u kuzeyin üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Doğan, "Samsun şu anda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyor. Bunu artırmak için tüm ilçelerimizde yatırımlar yapıyoruz. Çarşamba'mızda da 1 milyon metrekarelik OSB alanımız var." dedi.

Çarşamba Deltapark AVM içerisinde bulunan kütüphanenin yoğun talep gördüğünü anlatan Doğan, Batıyaka'da Maliye bloklarının olduğu yerde 153 Restoran ile yeni bir kütüphane inşa edeceklerini kaydetti.

Doğan, "Samsun'umuzu daha güçlü hale getirmek ve gençlerimizin gurbete gitmeden memleketlerinde evlerine ekmek götürmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı, eski milletvekili Mustafa Çakır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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