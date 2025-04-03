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AK Parti Bolu İl Başkanı: Boykot Çağrıları Başarısız Oldu

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AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, muhalefetin ekonomik boykot çağrılarını eleştirerek, bu girişimlerin halk nezdinde karşılık bulmadığını ve esnafın kazandığını ifade etti.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, "boykot çağrısı"nın sonuç vermediğini ve esnafın kazandığını belirtti.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, "muhalefetin ekonomik boykot çağrılarının" halk nezdinde karşılık bulmadığını anlatarak, "Esnafımızı zor durumda bırakacak bu sözde boykot girişimi boşa çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin, "gündemi saptırmak ve yolsuzluklarını örtbas etmek amacıyla akıl almaz yöntemlere başvurduğunu" savunan Güner, "CHP'nin sokakları terörize etme teşebbüsünün, milletin sağduyusu sayesinde hiçbir zaman amacına ulaşamayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da tepki gösteren Güner, şunları kaydetti:

"Halkın feraseti sayesinde bu tür provokatif çağrılar amacına ulaşmadı ve esnaf kazandı. Türkiye'nin ekonomik istikrarını hedef alan girişimlere karşı herkesin duyarlı olması gerekiyor."

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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