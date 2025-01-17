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AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylarına ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerde oy kullandı.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

İl Başkanı Yıldız, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yıldız, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı", Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti"ne, Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karelerine oy veren Yıldız, "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını tercih etti.

Yıldız, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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