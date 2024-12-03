Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı yapıldı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından haftalık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından haftalık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi.

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sevim, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 23 yılda Türkiye'nin her alanda gerçekleştirdiği büyük atılımlarla bu tarihi hedefin temellerini attığını kaydetti.

Ekonomiden eğitime, teknolojiden dış politikaya kadar her alanda güçlü ve bağımsız bir Türkiye inşa ettiklerini belirten Sevim, şöyle devam etti:

"Bu, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de Türkiye'sini şekillendirme sorumluluğudur. Hedefimiz, bu vizyonla 85 milyon vatandaşın umutlarını ve hayallerini büyütmek, ülkemizi dünyanın en prestijli ülkeleri arasına taşımaktır. Türkiye Yüzyılı, hepimizin ortak paydasıdır. Bu yolda yorulmadan, durmadan çalışıyor; milletimizin güvenine layık olma şiarıyla hareket ediyoruz. Bizler bir yandan ülkemizi ileri taşıyacak projeleri hayata geçirirken diğer yandan ana muhalefet partisi ve avenelerinin engelleme ve itibarsızlaştırma çabalarına maruz kaldığımızı da üzülerek görüyoruz. Muhalefetin, eleştiri üretmekten ziyade, yapılana engel olmayı ve milletin gönlünde yer etmiş projeleri itibarsızlaştırma gayretini adeta bir politika haline getirmiş olması üzücüdür."

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel
img

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti
img

İç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
img

Verilen ceza sonrası son sözleri sorulunca ortalık karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.