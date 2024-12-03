AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı yapıldı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından haftalık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi.

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sevim, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 23 yılda Türkiye'nin her alanda gerçekleştirdiği büyük atılımlarla bu tarihi hedefin temellerini attığını kaydetti.

Ekonomiden eğitime, teknolojiden dış politikaya kadar her alanda güçlü ve bağımsız bir Türkiye inşa ettiklerini belirten Sevim, şöyle devam etti:

"Bu, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de Türkiye'sini şekillendirme sorumluluğudur. Hedefimiz, bu vizyonla 85 milyon vatandaşın umutlarını ve hayallerini büyütmek, ülkemizi dünyanın en prestijli ülkeleri arasına taşımaktır. Türkiye Yüzyılı, hepimizin ortak paydasıdır. Bu yolda yorulmadan, durmadan çalışıyor; milletimizin güvenine layık olma şiarıyla hareket ediyoruz. Bizler bir yandan ülkemizi ileri taşıyacak projeleri hayata geçirirken diğer yandan ana muhalefet partisi ve avenelerinin engelleme ve itibarsızlaştırma çabalarına maruz kaldığımızı da üzülerek görüyoruz. Muhalefetin, eleştiri üretmekten ziyade, yapılana engel olmayı ve milletin gönlünde yer etmiş projeleri itibarsızlaştırma gayretini adeta bir politika haline getirmiş olması üzücüdür."