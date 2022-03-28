AK Parti Adıyaman Teşkilatından deprem duyarlılığı!

ADIYAMAN (Bültenler) - "Hayatlarımız Sallanmasın" oyunu Belediye Konferans Salonunda Sahnelenecek

Oyunun gösterimi 29 MartSalıGünü Saat 13:00'da (3 seans) Belediye Konferans Salonu'nda sahnelenecek

Merve Bekmezci Aslan'ın yazıp, yönettiği ve Adem Güngör, Aysu Dokur, Akif Söylemez ile Şükran Kaya'nın rol aldığı "Hayatlarımız Sallanmasın" tiyatro oyunu, bir ailenin ve bir bireyin afet anında ve sonrasında, başlarına gelebilecek durumları ve bu durumlar karşısında neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Tiyatro oyununda anne, baba ve iki çocuk farklı bilinçte ve tecrübede oldukları için, her birinin tecrübesi ve bilinci sahneleniyor. Yansıtılan karakterlerde, seyirciler kendilerini her bir oyuncu ile özdeşleştirerek afet anında, sonrasında ne yapılmalı ve nasıl yapılmalı sorularının cevaplarını alıyor. Toplam 40 dakika sürecek olan oyun 29 Mart Salı günü Belediye Konferans Salonu'nda 13:00,15:00 ve 17:00 saatlerinde , üç seans şeklinde sahnelenecek.

Sahnelenecek Tiyatro oyunu ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin " Elbette deprem hayatımızın bir gerçeğidir. Özellikle Adıyaman'ın birinci derece deprem fay hattı üzerinde olduğu düşünüldüğünde vatandaşlarımızı farklı etkinliklerle depreme karşı bilinçlendirmek, doğal afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla Genel Merkezi'mizin talimatları doğrultusunda bir tiyatro etkinliği düzenleyelim istedik. Hayatlarımız Sallanmasın' adlı oyunu tüm hemşehrilerimizle ve teşkilat mensuplarımızla birlikte 29Mart Salı günüSaat 13:00'da Belediye Konferans Salonu'nda hep birlikte izleyeceğiz inşallah.Üç seans (13:00-15:00-17:00) şeklinde sahnelenecek tiyatro etkinliğimize tüm hemşehrilerimiz davet ediyorum"dedi.

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