AJet İstanbul Prag seferlerine başladı
Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag'a düzenli seferler başlattı. İlk sefer, coşkulu bir törenle gerçekleştirildi ve AJet Genel Müdürü, uçuş ağını genişletmeye devam edeceklerini açıkladı.

TÜRKİYE'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Avrupa'nın gözde şehirlerinden Prag'a İstanbul'dan sefer başlattı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Václav Havel Havalimanı'na ilk sefer dün törenle yapıldı.

Yurt dışında 34 ülkede 61 noktaya seferleri olan AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ı uçuş rotasına ekledi. AJet; büyüleyici mimarisi, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan kente ilk seferini törenle gerçekleştirdi.

İlk sefer öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan törene AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.) Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

'UÇUŞ AĞIMIZI GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yeni hat ile ilgili değerlendirmede bulunan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "2025 yılındaki 20'nci dış hattımız olan İstanbul-Prag hattını açmanın heyecanı içindeyiz. AJet olarak yeni hattımızla birlikte dış hat ve iç hat olmak üzere 102 noktaya sefer yapıyoruz. Her geçen gün yenilenen ve büyüyen filomuzla, yeni yılda da Avrupa'dan Kafkaslara, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uçuş ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yeni hattımız, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak" dedi.

AJET HAFTADA 4 GÜN İSTANBUL'DAN PRAG'A SEFER YAPACAK

AJet'in ilk seferine ilgi yoğundu. Neredeyse tamamı dolu olan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkarak yaklaşık 2 saat 40 dakika süren yolculuğun ardından Prag Václav Havel Havalimanı'na yolcuların alkışları arasında indi. Karşılama töreninin ardından kesilen pasta yolculara ikram edildi. İstanbul-Prag seferleri; pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

