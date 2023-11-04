Ajda Pekkan Antalya'da konser verdi

Ajda Pekkan, Antalya Açıkhava'da Burcu Sedef'in tasarladığı kostüm ile göz kamaştırdı. Konser performansı ve enerjisiyle Antalya'yı salladı.

Ajda Pekkan, konser turnesine devam ediyor. Antalya Açıkhava'da Burcu Sedef'in tasarladığı kostüm ile göz kamaştıran popçu, sahne performansı, sesi ve enerjisiyle adeta Antalya'yı salladı.

Türk pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor. Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği etkinlikte önceki akşam Antalya Açıkhava'da sahne alan Ajda Pekkan, Sold Out konserine bir yenisini daha ekledi.

Günler öncesinden tüm biletleri tüketen Süperstarın hayranları konserden saatler öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Burcu Sedef'in tasarladığı sahne kostümü ile göz kamaştıran Pekkan, kendisini dinlemeye gelen izleyicilerin yoğun ilgisinden dolayı hayranlarına teşekkür etti.

Ajda Pekkan, yoğun istek üzerine iki kere bis yaparak sevilen şarkılarını konser alanını tıklım tıklım dolduran sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.