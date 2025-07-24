Air China, Urumqi ile Taşkent Arasında İlk Direkt Uçuşları Başlattı

TAŞKENT, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Air China, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında ilk direkt uçuş rotasını başlattı.

Salı günü söz konusu ilk uçuşu gerçekleştiren uçağın Taşkent Uluslararası Havalimanı'na inmesiyle bir tören düzenlendi.

Urumqi ile Taşkent arasındaki uçuşlar, salı, cuma ve pazar günleri Boeing 737 uçağıyla ve CA779/80 sefer sayısıyla gerçekleştirilecek.

Air China'nın Taşkent temsilcisi olan Li Guangping, yeni rotanın iki ülke arasındaki halklar arası ilişkileri ve ekonomik ve ticari etkileşimleri kolaylaştıracağını söyledi.

Li, hattın ikili işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmaya ve iki ülke arasındaki bağlantıyı güçlendirmeye de yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Air China, cumartesi günü de Beijing ile Taşkent arasında ilk direkt uçuş rotasını başlatmıştı. Boeing 737 uçağıyla gerçekleştirilen Beijing-Taşkent uçuşları salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılıyor.