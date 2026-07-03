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Beijing ile Venedik Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Hizmete Girdi

Beijing ile Venedik Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Hizmete Girdi
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Air China, Çin'in başkenti Beijing ile İtalya'nın Venedik kenti arasında ilk direkt uçuş rotasını hizmete açtı. Haftada dört gün karşılıklı seferler düzenlenecek olan yeni rota, Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Air China, Çin'in başkenti Beijing ile İtalya'nın Venedik kentini birbirine bağlayan ilk direkt uçuş rotasını perşembe günü hizmete açtı.

Air China'dan yapılan açıklamaya göre, yeni rotada salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada dört gün karşılıklı seferler gerçekleştirilecek.

Air China, yeni rotanın şirketin Avrupa uçuş ağını daha da geliştireceğini, Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari bağların yanı sıra kültürel ve insani etkileşimi güçlendireceğini belirtti.

Beijing ile Roma'yı birbirine bağlayan ilk Çin-İtalya rotasında 1986 yılında faaliyete başlayan havayolu şirketi, bugün ise Avrupa genelinde 25 destinasyona haftada yaklaşık 260 uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: Xinhua
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