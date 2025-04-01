Air China'nın Beijing-Vladivostok Uçuşları Başladı
Air China, yeni Beijing-Vladivostok güzergahında ilk uçuşunu gerçekleştirerek Rusya'nın Vladivostok kentine indi. Uçak, inişinde su takı ile karşılandı.
VLADİVOSTOK, 1 Nisan (Xinhua) -- Yeni başlatılan Beijing- Vladivostok güzergahında ilk uçuşu gerçekleştirip Rusya'nın Vladivostok kentindeki Vladivostok Uluslararası Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra su takı ile selamlanan Air China uçağı, 31 Mart 2025.
Beijing-Vladivostok rotasındaki yeni gidiş-dönüş uçuş hizmetini resmen başlatan Air China, yeni rotanın ilk uçuşu Vladivostok Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel