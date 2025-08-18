Air Canada, Uçuş Görevlileriyle İlgili Anlaşmazlık Nedeniyle Uçuşları Askıya Aldı

OTTAWA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Air Canada, uçuş görevlilerinin hükümetin işe geri dönme talimatına uymaması nedeniyle pazar günü akşam saatlerinde uçuşları sınırlı olarak yeniden başlatma planını askıya aldığını açıkladı.

Kanada'nın en büyük havayolu şirketi olan Air Canada, pazar günü yaptığı açıklamada Kanada Kamu Çalışanları Sendikası'nın, uçuş görevlisi olan üyelerine, Kanada İş Kurulu'nun işe geri dönme talimatına uymamaları yönünde yasadışı talimat verdiğini belirtti.

Şirket, uçuşların pazartesi günü akşamı itibarıyla yeniden başlayacağını belirtti.

Pazar öğleden sonra başlayacak yaklaşık 240 uçuşun iptal edildiğine dikkat çekilirken, Air Canada ve iştiraki Air Canada Rouge tarafından normalde günde 700 uçuş gerçekleştirildiği belirtildi.

Kanada Çalışma ve Aile Bakanı Patty Hajdu cumartesi günü yaptığı açıklamada Kanada İş Kanunu uyarınca yetkisini kullanarak kurula Air Canada ve sendika arasındaki anlaşmazlığa hakem olması talimatı verdiğini ifade etmişti.

Air Canada ve sendika, 8 ay süren müzakerelere rağmen ücret artışı, yer personelinin maaşları, emeklilik ve sosyal hakların iyileştirilmesi ve mürettebatın dinlenme süresinin uzatılması konularında geçici bir anlaşmaya varamadı.