Air Canada, 10.000 Uçuş Görevlisi Grevi Nedeniyle Tüm Uçuşlarını Durdurdu
Kanada'nın en büyük havayolu şirketi Air Canada, 10.000 uçuş görevlisinin başlattığı grev nedeniyle tüm uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Grev devam ederse günlük 130.000 müşterinin etkilenmesi bekleniyor.

RICHMOND, 17 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın en büyük havayolu şirketi Air Canada, 10.000 uçuş görevlisinin başlattığı grev nedeniyle tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Havayolu şirketi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Air Canada Rouge dahil tüm uçuşların grev nedeniyle durdurulduğunu ve grevin devam etmesi halinde günde yaklaşık 130.000 müşterinin etkileneceğini bildirdi.

