KDK'nin Ombudsman Akademik Dergisi "Aile Özel Sayısı" ile yayımlandı

KDK'nin Ombudsman Akademik Dergisi 'Aile Özel Sayısı' ile yayımlandı
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, ailesinin sosyolojik, hukuki ve ekonomik boyutlarını ele alan ve yaklaşık 150 akademisyenin katkısıyla hazırlanan Ombudsman Akademik Dergisi'nin 'Aile Özel Sayısı' hakkında bilgi verdi. Aile yapısının günümüzdeki önemini vurgulayan Akarca, derginin aile dinamiklerine dair çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Aileyi konuşmak, bir geleceği inşa etmektir. Bu özel sayının en önemli yönü de budur. Sadece 'Aile önemlidir.' demiyor, aileyi günümüzün gerçekliği içinde ele alıyor, sorunu teşhis ediyor, çözüm zemini kuruyor." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) hakemli akademik yayını Ombudsman Akademik Dergisi, "Aile Özel Sayısı" ile yayımlandı.

Ailenin toplumsal, hukuki, ekonomik, kültürel ve psikolojik boyutlarına kapsamlı bakış açısı getirmeyi amaçlayan ve yaklaşık 150 akademisyenin katkısıyla hazırlanan dergide, 21 akademik makale yer alıyor.

KDK'de düzenlenen derginin tanıtım toplantısında konuşan Kamu Başdenetçisi Akarca, özel sayının, Türkiye'de aileye dair düşünmeyi derinleştireceğine inandığını ifade etti.

Akarca, ailenin bugün daha kırılgan hale geldiğini belirterek, "Aileyi konuşmak, bir geleceği inşa etmektir. Bu özel sayının en önemli yönü de budur. Sadece 'Aile önemlidir.' demiyor, aileyi günümüzün gerçekliği içinde ele alıyor, sorunu teşhis ediyor, çözüm zemini kuruyor." diye konuştu.

Sayının, ailenin hukuk, sosyoloji ve kamu politikası boyutunu bir araya getirdiğini kaydeden Akarca, sayıda, yapay zeka ve dijital dönüşümün aile dinamikleri üzerindeki etkilerini ele alan çalışmaların da yer aldığını anlattı.

Aileyi güçlendirmeyi, korumayı ve adaletle buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Akarca, "Aileyi, yalnızca özel hayatın konusuyla sınırlamak pek mümkün olamaz. Aile, kamunun da konusudur. Çünkü aile güçlü olursa toplumsal dayanışma güçlenir, çocuklar daha güvende olur, kamu daha etkili hizmet sunar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
