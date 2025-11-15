Haberler

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklar İçin 1.5 Milyar Lira Destek

Güncelleme:
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal desteği ve eğitim giderleri için kasım ayına yönelik toplam 1 milyar 469 milyon lira SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla kasım ayına yönelik toplam 1 milyar 469 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda hizmetleri çeşitlendirdiklerini ve bu kapsamda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini belirtti. Bakan Göktaş, çocukların kendine güvenen, eğitimli ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, "Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla kasım ayına yönelik toplam 1 milyar 469 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" açıklamasında bulundu.

title
