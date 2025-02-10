Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Ahmet Şimşek Kayseri'de Kalkınma Ajansları Toplantılarına Katıldı

Ahmet Şimşek Kayseri'de Kalkınma Ajansları Toplantılarına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Kayseri'de 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı planlaması kapsamında toplantılara katıldı. Ayrıca, yerel yöneticilerle bir araya gelerek devam eden projeleri inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Kayseri'de bazı toplantılara katıldı.

ORAN Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Şimşek, ajans çalışanları ile 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı planlaması kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Şimşek, daha sonra Ajans Genel Sekreteri, birim başkanları ve koordinatörlerin katılımıyla TR72 Bölge Planı ve Sonuç Odaklı Programlar Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ajans Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u da makamında ziyaret eden Şimşek, devam eden ve tamamlanan bazı ajans projeleri de yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
img

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar
img

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
img

Trump'ın Grönland planına Danimarkalılardan şaşırtan yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.