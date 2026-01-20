Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta görevine başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bingöl Valiliği'nden Yalova Valiliği'ne atanan Ahmet Hamdi Usta, görevine başladı. Vali Usta, uyuşturucu ve terörle mücadelenin kırmızı çizgileri olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Yalova Valisi olarak atanan Ahmet Hamdi Usta, kente gelerek görevine başladı. Valilik binasında il protokolü tarafından karşılanan Usta, gazetecilere açıklamada bulundu. Yalova'daki görevine başlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını dile getiren Vali Usta, "Yalova'da bulunacağım süre zarfı içinde Vali olarak en büyük çabam ilimizle ilgili pozitif göstergeyi yukarı çekmek, negatif göstergeyi aşağı çekmek olacaktır. Bu çerçevede Türkiye ve dünya için çok önemli üretim ve kalkınma merkezi olan Yalova'mıza ve Yalovalı hemşerilerimize hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 30 yılı aşkın bir kamu görevlisi olarak benim için valilik sadece bir yükselme değil bundan önemlisi bir yüklenme görevidir. Yalova'nın tüm sorunlarını konunun paydaşlarıyla birlikte yüklenmeye talibim. Ben ve mesai arkadaşlarım görev ve sorumluluklarımızı hukuk prensipleri içinde yerine getirme gayreti içinde olacağız. Herkese ulaşmaya çalışacağız. Herkes için de erişebilir olacağız. Yalova Valisi olarak görev yapacağım süre içinde hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya, devletimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağım. Yalovalı hemşehrilerime en iyi, en doğru ve en hızlı şekilde hizmet etmek temel prensibim olacaktır. Devletimizin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapımız daima açık olacaktır" dedi.

'AFETE DİRENÇLİ KENT ANLAYIŞI İLK GÖZE ÇARPAN KONU'

Vali Usta, "Eğitimde kalitenin yükseltilmesi, turizm potansiyelinin nitelikli yatırımlar ve doğru planlamayla daha da ileriye taşınması, Yalova'nın güçlü olduğu sektörleri doğru analizlerle öne çıkararak ekonomik kimliğinin daha da güçlendirilmesi, dış sermaye ve yatırımların ilimize çekilmesi, yaşadığımız depremler ve afet gerçeğini göz önüne alarak afete dirençli kent anlayışının yerleştirilmesi ilk değerlendirmelerim olarak göze çarpmaktadır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve huzurun en üst düzeye çıkarılmasının da kırmızı çizgilerinden olduğunu vurgulayan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Asayiş, güvenlik ve huzur ortamının en üst düzeye yükseltilmesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla etkin mücadele edilerek kaynağının kurutulması, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu illetin tuzağından kurtarılması, halkımızın huzur ve refahına musallat olan organize suç örgütleri ve her isim altındaki bölücü ve yıkıcı terör örgütleri ve organizasyonları ile mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerinin yakalanması ile tutuklu veya hükümlü olması gerekirken aramızda bizden biri gibi gezen aranan şahısların yakalanması kırmızı çizgilerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.