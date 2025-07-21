Ahmet Dede: 26 Yıldır Boks Milli Takımlarının Yanında

Boks milli takımlarının sağlık görevlisi 51 yaşındaki Ahmet Dede, 26 yıldır boksörlerin en zor anlarında yanlarında oluyor.

Ankara'da Devlet Demir Yolları bünyesinde kondüktör olarak 1999 yılında çalışmaya başlayan Dede, aynı yıl Türkiye Boks Federasyonunda sağlık görevlisi olarak görevlendirildi.

Sonraki yıllarda milli takım kamplarının yanı sıra turnuvalarda sağlık görevlisi olarak görev almayı sürdüren Dede, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak tarihe geçen milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin köşesinde de görev yaptı.

Dede, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezinde tedavi odası oluşturarak milli boksörlerin fizik tedavi ve masajlarını gerçekleştiriyor.

Dede'nin Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı kurstan aldığı spor masörlüğünün yanı sıra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile sağlıkla ilgili kurumlardan yurt içi ve yurt dışından edindiği pek çok sertifikası bulunuyor.

Ahmet Dede, AA muhabirine, boks milli takımlarında sağlık görevlisi ve masör olarak görev yaptığını söyledi.

Sporculara oluşabilecek sakatlıklarında ilk yardımı yaptıklarını dile getiren Dede, turnuvalarda sporcular ringde mücadele ederken köşede bekleyip oluşan sorunlara müdahale ettiklerini anlattı.

"Bu işi sadece sağlık anlamında ringde yapmıyoruz, onların yüreklerine dokunuyoruz."

Milli takımda görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu, sporcuların başarıyla gururlandığını vurgulayan Dede, şöyle devam etti:

"Çeyrek asırdan fazla süredir milli takımda görev yapıyorum. Bu işi sadece sağlık anlamında ringde yapmıyoruz, onların yüreklerine dokunuyoruz. Orada ihtiyacı olduğu zaman ilk yardımını yapıyoruz. Onur ve gurur verici şekilde mesleğimi icra ediyorum. Şimdi olimpiyat hazırlık sürecindeyiz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli tarihte ilk kez boksta olimpiyat şampiyonu oldu. En büyük anım da Busenaz Sürmeneli'nin köşesinde olmaktı. Çok şükür, anlımızın akıyla Türk halkına olimpiyat şampiyonu yetiştirdik."

İşini severek yaptığını dile getiren Dede, "Bu, emek ve özveri istiyor. Ankara'da kendime ait medikal tedavi bölümüm vardı. Orayı kapattım, oradaki malzemelerimi buraya getirdim. Türkiye Boks Federasyonu Sağlık Kurulu olarak burada tedavi odası oluşturduk. Gerekli fizik tedavi cihazları ile masajlarını, tedavilerini yapıyoruz. Boks tarihinde ilk kez sağlık kurulu oluştu. Buna öncülük ettiğim için onurluyum. Burada milli takım, milli ruh için mücadele ediyoruz. Ne kadar emeğimiz varsa o kadar gurur duyuyoruz. Hep beraber Türkiye için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.