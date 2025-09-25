Ahlat'ta Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşturulması için köy yolları bitümlü sıcak karışım asfaltla yenileniyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturarak özellikle kış mevsiminde yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, asfalt çalışmalarının tamamlandığı Yeniköprü köyü yolunda incelemelerde bulundu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Vali Karakaya, basın mensuplarına, Ahlat'ta yaşayanların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Çok sayıda köyün ulaşımını sıcak asfaltla buluşturma gayretlerinin devam ettiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 bin 100 metre olan BSK sıcak asfaltı arkadaşlarımızın çalışmaları sayesinde tamamladık. Köyümüze hayırlı olsun. Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun şekilde kullanacağız. Sıcak asfalt çalışmalarımız hava şartları müsaade ettiği sürece devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da benzer çalışmalarla vatandaşımızın ulaşımını konforlu hale getirme gayretimiz sürecek."

Vali Karakaya'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve kurum amirleri eşlik etti.