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Ahilik Haftası'nda İskenderun'da Esnafa Gül Dağıtıldı

Ahilik Haftası'nda İskenderun'da Esnafa Gül Dağıtıldı
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İskenderun ilçesinde düzenlenen 'Ahilik Haftası' etkinliğinde, İlçe Müftüsü Ramazan Avcı ve oda başkanları esnafa gül dağıtarak kutlama gerçekleştirdi.

İskenderun ilçesinde "Ahilik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte esnafa gül dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Ramazan Avcı ve İskenderun Kuyumcular, Saatçiler, Fotoğrafçılar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Uğur Fırat beraberindekilerle esnafı ziyaret ederek gül dağıttı.

Avcı, ziyarette, "Esnafımızın 'Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Rabb'im, hayırlara vesile eylesin, esnafımızın işlerinde bereket nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

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