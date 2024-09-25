Ahilik Haftası'nda İskenderun'da Esnafa Gül Dağıtıldı

İskenderun ilçesinde "Ahilik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte esnafa gül dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Ramazan Avcı ve İskenderun Kuyumcular, Saatçiler, Fotoğrafçılar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Uğur Fırat beraberindekilerle esnafı ziyaret ederek gül dağıttı.

Avcı, ziyarette, "Esnafımızın 'Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Rabb'im, hayırlara vesile eylesin, esnafımızın işlerinde bereket nasip eylesin." ifadesini kullandı.