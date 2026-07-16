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Ahbap Derneği Soruşturmasında Bilirkişi Heyeti Görevlendirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında deprem bağışlarının kullanımını incelemek üzere bilirkişi heyeti görevlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylemin karşılıksız bırakılmayacağını belirtti.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verildiğini duyurdu. Adalet Bakan Akın Gürlek, "Yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır" dedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddiaların tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla, toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirileceği ifade edildi.

Bilirkişi heyetinin; bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin mali kayıtları, banka hesap hareketlerini, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferlerini ve soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri inceleyerek ayrıntılı rapor hazırlayacağı kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmanın hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

AKIN GÜRLEK:  YARDIMSEVERLİK DUYGUSUNU İSTİSMAR EDEN HİÇBİR EYLEM KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAKTIR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakan Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakarlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu vicdanının hem de vatandaşlarımızın adalete ve devlete duyduğu güvenin gereğidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır."

Türk milleti; dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkanını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millettir. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine; iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde; Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde, bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır."

Kaynak: ANKA
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