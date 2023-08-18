AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ, ŞEHİTLİK ZİYARETİ İLE GÖREVİNE BAŞLADI

VALİLER kararnamesiyle Niğde Valiliği'nden Ağrı Valiliği'ne atanan Mustafa Koç, şehitlik ziyareti ile görevine başladı.

Ağrı Valiliği önünde düzenlenen programda, il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Mustafa Koç, beraberindekilerle kent merkezinde bulunan şehitliğe gitti. Burada şehit kabirlerine tek tek karanfil bırakan Vali Koç, İl Müftüsü Celal Büyük ile birlikte dua etti.Valilik Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Koç, Ağrı'da daha önce Diyadin ve Eleşkirt ilçelerinde kaymakamlık yaptığını ve kente yabancı olmadığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdir ve tensiplerinden dolayı, İçişler Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın her zaman mahiyetinde çalışmaktan gurur ve onur duyduğunu ifade eden Vali Koç şunları söyledi: "Sayın bakanımızla Ağrı'da mesai arkadaşlığımız olmuştu. Bu arada da sizlere de selamları var. Bütün Ağrılı hemşerilerimize selam gönderdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, bizleri Ağrı Valiliğine, valilik gibi kutsal bir göreve layık gördükleri için. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Devletimize, milletimize, bize güvenen büyüklerimize mahcup etmesin. En önemlisi varlık sebebimiz olan şehitlerimize mahcup etmesin. Tabi Ağrı benim yabancı olduğum bir yer değil. 2005-2007 yılları arasında Diyadin Kaymakamlığı daha sonrasında da 2008-2010 yılları arasında da Eleşkirt Kaymakamlığı yaptım. Hayatımın güzel 4 yılını Ağrı'da geçirdim. Dolayısıyla Ağrı hem bildiğim yer hem de bana hayatımda güzellikleri yaşatan bir yer. Böylesine bir ile tekrardan vali olarak atandığımdan dolayı onurluyum, bahtiyarım. Ama bu onurlu görevin bize yüklediği sorumluluğunda bilincindeyiz. İnşallah bizler her zaman her yerde olduğu gibi 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' ilkesi çerçevesinde hemşerilerimizi odak noktasına koyarak, onların istek, arzu, talep ve yönlendirmesi ile bizden önceki arkadaşlarımızın yaptığı gibi bizde inşallah hep beraber elimizden geldiği kadar, Allah'ın bizlere verdiği ömür, devletimizin takdir ettiği süre içerisinde her şeyin en iyisine layık olan milletimiz ve özelde Ağrılı hemşerilerimiz için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışacağız. Niyetimiz bu. Tabi bunu yaparken de bizim en büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz olacak. Allah birliğimiz beraberliğimiz bozmasın. Biz burada görev yaptığımız süre içerisinde bütün sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, yönetim paydaşlarımız ile hep birlikte bu şehrimize en iyisini yapmak için çalışacağız." (DHA)