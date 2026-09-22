Ağrı Şeker Fabrikası 330 bin ton pancardan 39-40 bin ton şeker üretmeyi hedefliyor

Türkşeker Ağrı Şeker Fabrikası'nda, kentte üretilen 330 bin ton pancardan yaklaşık 40 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

Ağrı Şeker Fabrikası'nda yeni sezon pancar alımı için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Önder Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, toplam 70 köyde hedeflenen 330 bin ton pancar üretimine ulaşacaklarını söyledi.

Çiftçilerin emek vererek ürettikleri şeker pancarının alımı için sezonu başlattıklarını belirten Bozkurt, "Hedeflediğimiz 330 bin ton rekoltenin sonucunda inşallah yaklaşık 39 bin ile 40 bin ton arasında şeker üretmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra şekerle birlikte 100 bin tondan fazla küspe ve buna mukabil 10 bin tondan fazla da melas dediğimiz bir maddeyi de üreteceğiz." diye konuştu.

Bozkurt, pancarın içi, dışı, kabuğu, yaprağı ve her şeyinin bereketli olduğunu anlattı.

"Ambarın anahtarı kimdeyse güçlü olan odur"

Son yıllarda hükümetin çiftçilere verdiği desteklerle birlikte önemli başarılara imza attıklarına işaret eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmalarında özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapılan programlarda hepiniz duymuşsunuzdur. 'Ambarın anahtarı kimdeyse güçlü olan odur.' diyor. Dolayısıyla biz 1 metrekare yer de olsa ekeceğiz, üreteceğiz. Bizler hükümet olarak, valilik olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz."

Fabrika müdürü Kürşad Erdoğan ise 2014 ve 2017 yılları arasında 3 sene ham madde yeterli olmadığı için fabrikanın kapalı kaldığını anımsattı.

Ziraat teşkilatının yoğun çalışmalarıyla fabrikada üretimin arttığını dile getiren Erdoğan, "Şu anda 330 bin ton pancar üretimi gerçekleştiriyoruz ve bunun 30 bin tonunu da Kars Şeker Fabrikası'na gönderiyoruz. Yani o gün sadece kendi fabrikamızda üretime yetecek ham maddemiz yokken bugün iki fabrikayı besleyecek bir ham madde tedarikine sahibiz. 2026 yılı Ağrı Şeker Fabrikası için aslında bir milattır."

Fabrika otomasyon sistemine geçti

Erdoğan, Ağrı Şeker Fabrikası'nın kurulduğu günden bu yana manuel sistemde çalışan bir fabrika olduğunu, bu sene yapılan 130 milyon liralık yatırımla otomasyon sistemine geçildiğini aktardı.

Fabrika olarak 2025 yılında 1 milyar liranın üstünde bir ham madde katma değerini bölgeye sağladıklarını anlatan Erdoğan, "Yine 2026 yılında şu ana kadar ilk pancarı yeni alıyoruz. Ancak şu ana kadar çiftçilerimize 275 milyonluk bir avans desteği sağlandı. Yine 17 bin ton küspe kartı çiftçilerimize verildi, dağıtımı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA