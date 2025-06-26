Ağrı Dağı'nda tırmanış yapan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ağrı Dağı'nda tırmanış yapan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin, 3 bin 300 rakımlı bölgede rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Arkadaşının acil yardıma başvurması üzerine bölgeye gelen ekipler, Tekin'in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan bir kişi yaklaşık 3 bin 300 rakımlı bölgede rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Tırmanış için Ağrı Dağı'na gelen 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin'in 3 bin 300 rakımlı bölgede rahatsızlandığını gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Tekin, UMKE ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekiplerce aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Tekin'in cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekin'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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