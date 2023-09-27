Ağrı'da Sahte Temizlik Malzemesi ve Çay Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk lirası olan sahte temizlik malzemesi ve çay ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen ürünler imha edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk lirası olan sahte temizlik malzemesi ile çay ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yapılan bir ihbarı değerlendiren Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerde sahte üretildiği tespit edilen ve farklı markalara ait piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 72 ton toz deterjan, 520 kg çay ve çok sayıda paketlenmeye hazır boş çay ambalajı, 536 adet tuz ruhu, 2 bin 886 adet satışa hazır şampuan, 4 bin 600 litre çamaşır suyu, çok sayıda üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan boş çamaşır suyu kutusu, kolilere yapıştırılmaya hazır çamaşır suyu etiketi, 500 adet jel kolonya, 25 adet bulaşık deterjanı ve çok sayıda güneş kremi ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen ürünlerin imha edildiği öğrenildi. - AĞRI