Haberler

Ağrı'da Kış Lastiği Uygulaması Yoğunluk Yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da şehirler arası ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlamasıyla birlikte lastik satış noktalarında ve oto lastikçilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler, hususi araçları için de kış lastiği taktırma konusunda duyarlı davranıyor.

Ağrı'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçların dışında sürücüler de hususi araçlarına kar lastiği taktırıyor.

Kentte, sürücüler, lastik satan işletmeler de oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Lastikçiler, sürücülerin taleplerin karşılamak için yoğun tempoda çalışıyor.

Lastikçi İsmail İdi, AA muhabirine, son günlerde yoğun bir çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

Sürücülerin kış lastiği uygulamasına duyarlı olduklarını gözlemlediğini belirten İdi, "Tüm sürücülerin bir an önce araçlarının kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıyoruz. Herkes trafik kurallarına uyması gerekiyor. Havalar yağışlı, aşırı yoğunluğumuz var. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz, bizi tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aralık ayının ortasına kadar bu yoğunluk devam eder." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Serdal Adalı 'Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?' sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

"Cengiz'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.