Ağrı Valisi Bozkurt iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından iş insanları için düzenlenen iftar programına katıldı.

ATSO tarafından, ATSO binasındaki düğün salonunda iş insanları, esnaf ve vatandaşlara yönelik "Ticaret ve Sanayi Odası İftar Programı" düzenlendi.

Vali Önder Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlikle üstesinden gelinemeyecek sorunların olmadığını söyledi.

Kente güzel hizmetler kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Önder, "Bizler de göreve başladığımız bu zaman diliminde kısa süreli birkaç planı hayata geçirme noktasında gayret gösteriyoruz, özellikle işin kalkınması noktasında. Organize Sanayi Bölgesi'ni doldurmak istiyoruz. Tekstil kentimiz var, onları böyle işletmelerine kavuşturmak istiyoruz. Tarımda da belli sayılara ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Önder, toplulukta rahmet olduğunu, bir arada olmanın her zaman avantajlı ve güzel olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz birçok desteklerimiz var. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açıkladılar. İnşallah hep birlikte tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa birçok alanda kalkındırmak istiyoruz. Bunu yaparken vatandaşlarımızın görüşlerini alarak, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek bunları başarmak istiyoruz."

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, ATSO Başkanı Saim Alpaslan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve il protokolü katıldı.