Ağrı'da duvarı delinen kuyumcudan 20 saniyede 900 bin liralık altın çalındı - Haberler

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Ağrı'da duvarı delinen kuyumcudan 20 saniyede 900 bin liralık altın çalındı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da duvarı delinen kuyumcudan 20 saniyede 900 bin liralık altın çalındı

Ağrı'da bir hırsız, bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin duvarını delerek girdiği kuyumcudan 20 saniyede toplam 900 bin liralık 110 altın yüzük ile 50 altın künye çaldı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir hırsız, bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin duvarını delerek girdiği kuyumcudan 20 saniyede toplam 900 bin liralık 110 altın yüzük ile 50 altın künye çaldı.

Alınan bilgiye göre, Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanındaki alarmı duyarak olay yerine giden bekçiler, yaptıkları ilk kontrollerde iş yerinin caddeye bakan tarafında olumsuzluk olmadığını fark etti.

Daha sonra arka taraftaki caddeyi kontrol eden bekçiler, kuyumcu dükkanının arka bitişiğindeki kullanılmayan başka bir iş yerinin kapısının açık olduğunu gördü.

Bu iş yerini kontrol eden ekipler, kuyumcu dükkanıyla bağlantılı olan duvarına delik açıldığını belirledi.

Ardından kuyumcu dükkanında inceleme yapan ekipler, vitrinde bulunan 900 bin lira değerinde 110 altın yüzük ve 50 altın künyenin çalındığını tespit etti.

İş yeri güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kuyumcuya giren yüzü maskeli hırsızın, 20 saniyede altınları alıp alarmın çalması üzerine kaçtığını kayıtlara geçirdi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Kuyumcu, Ağrı, Güncel, Haberler

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