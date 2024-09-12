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Ağrı'da çiftçinin hayvan yemi olan 3 bin balya ot yangında küle döndü

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Ağrı'nın Başkent köyünde çiftçilik yapan Ahmet Beyaz'ın hazırladığı 3 bin balya ot, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Ağrı'da bir çiftçinin hayvanlarının kış ihtiyacı için hazırladığı 3 bin balya ot, çıkan yangında küle döndü.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kars sınırında bulunan Başkent köyünde çiftçilik yapan Ahmet Beyaz, kışın hayvanların yemesi için yaz ayları boyunca tarlalarında biçtiği otları balyalayıp bir süre önce köye taşıdı.

İstiflenen 3 bin balyanın olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahaleleri yetersiz kalan köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 bin balya ot yandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Ahmet Beyaz İtfaiye Ekonomi Güncel Tarım

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