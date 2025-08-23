Ağın Kadınları Kooperatifi'ne Yangın Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Elazığ'ın Ağın ilçesinde çıkan yangında leblebi üretim tesisi zarar gören Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine destek sunuldu.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimde kadın emeğinin güçlendirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın destekleriyle, 15 Haziran'da çıkan yangında hasar gören Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait leblebi üretim tesisine daha modern ve teknolojik makineler kazandırıldı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı da yaptığı açıklamada, kooperatifte çıkan yangının ardından 21 Haziran'da bölgeyi ziyaret ettiğini ve Bakan Yumaklı ile görüşerek gerekli desteklerin sağlanacağı sözünü aldıklarını belirtti.

Yaklaşık 2 ay sonra dün atölyeyi tekrar ziyaret ettiklerini ve gördükleri manzara karşısında memnuniyet duyduklarını belirten Nazırlı, "Atölyenin baştan aşağı yenilendiğine ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün makinalarının kurulduğuna şahit olduk. Elazığ'ımıza, Ağın'ımıza ve Elazığ'ımızın üreten kadınlarına verdikleri desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Devletimiz, kadınlarımızın, gençlerimizin her alanda ve her zaman yanında." ifadelerini kullandı.

Nazırlı, ziyarette telefonla aradığı Bakan Yumaklı ile Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Samiye Genç'i görüştürdü.

Görüşmeye ait paylaşılan videoda Yumaklı, Genç'e daha önceki görüşmelerinde üzülmemelerini ve yeniden üretime başlamaları için her şeyi yapacakları sözünü verdiğini anımsattı.

Yumaklı, "Biz sizler için varız. Bizim görevimiz sizin, üretim yapmanıza vesile olmak, önünüzü açmak ve ihtiyacınız olanları karşılamak." diye konuştu.

Yumaklı, yenilenen atölyenin hayırlı olmasını diledi.

Kooperatif başkanı Genç ve kadınlar, desteklerinden dolayı Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti.

Kooperatif ziyaretine, Ağın Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de katıldı.

Kooperatife ait üretim tesisinin önümüzdeki hafta başından itibaren tekrar faaliyete başlaması bekleniyor.