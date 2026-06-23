Ağın'da arıcılara kovan desteği

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 15 üreticiye 150 arı kovanı düzenlenen törenle teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde "Elazığ İli ve İlçeleri Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında gerçekleştirilen programda, Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar 15 üreticiye 150 kovan verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulaziz Gündüz, sağlanan desteklerle arıcılık işletmelerinin üretim altyapısının güçlendirildiğini ve üretim kapasitesinin artırıldığını belirtti.