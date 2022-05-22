Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar'da ziyarette bulundu - Haberler

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yiğitbaşı, ilk olarak Kaymakam Uğur Kapar'ı ziyaret etti.

Yiğitbaşı, Kaymakam Kapar'dan ilçenin ekonomi, tarih, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında genel durumuna dair ayrıntılı bilgi aldıktan sonra, daire amirlerinden çalışmalarına ilişkin brifing aldı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve eşi Sultan Şahin, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na çiçek takdim etti.

Daha sonra Vali Yiğitbaşı, Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi'ni ziyaret ederek, kültür evinin faaliyetleri ve işleyişi hakkında Kültür evi Müdürü Teslime Kaya'dan bilgi aldı.

Ardından, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mermer Akademisinde OSB yönetimi tarafından karşılanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, mermer üzerine tasarım ve Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı Mermer Akademisi'nde incelemelerde bulundu.