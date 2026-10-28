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Afyonkarahisar Sinanpaşa'da kadın girişimci 2 bin 300 aronyadan ürün elde ediyor

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Erkmen beldesinde yaşayan kadın girişimci, 20 bin metrekarelik araziye diktiği 2 bin 300 aronyadan ürün elde ediyor. Geçen yıl 1,5 ton olan üretim bu yıl 5 tona ulaştı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kadın girişimci Tülin Helvacıoğlu, 2 bin 300 aronya bitkisinden elde ettiği ürünlerini farklı şekilde değerlendirerek tarımsal üretim yapıyor.

Erkmen beldesinde yaşayan iki çocuk annesi Helvacıoğlu (55), beş yıl önce babası Mehmet Gürel'e ait arazide tarımsal üretim yapmaya karar verdi.

Arazinin 20 bin metrekarelik kısmına 2 bin 300 aronya fidesi diken Helvacıoğlu, yetiştirdiği aronyaları perakende olarak satmanın yanı sıra meyveleri toz haline getirip kurutuyor ve sirke üretiminde kullanıyor.

"Babam 20 bin metrekarelik araziyi benim ekip dikmemi istedi"

Helvacıoğlu, AA muhabirine, arazilerin bir kısmını kiraya verdiklerini, önemli bir bölümünün işlendiğini söyledi.

Önceki yıllarda hayvancılıkla da ilgilendiklerini ancak şu an yalnızca tarımsal üretime katkı sağladıklarını aktaran Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Arazide bulunan 7 bin badem ağacı 5, 6 ve 7 yaşlarında. Beş yıl önce, aronyalar 1 yaşındayken dikimlerini gerçekleştirdim. Dört yaşından sonra meyve vermeye başladılar. Üretim katlanarak artmaktadır. Geçen yıl 1,5 ton olan üretim, bu yıl 5 tona ulaştı. Aronyanın ekileceği yerin çok özel bir toprak yapısına sahip olması gerekmez. Her türlü hava şartında yetişebiliyor. Bulunduğumuz alan eğimli, sürekli esen, rüzgar alan ve kışları şiddetli geçen bir arazi. Ancak hiçbir ürün kaybı yaşamıyoruz. Babam 20 bin metrekarelik araziyi benim ekip dikmemi istedi. Fidanları yurt dışından getirttim."

Helvacıoğlu, müşteriyle genelde kendisinin iletişim kurduğunu belirterek, herkese bitkinin faydalarını ve nasıl tüketmeleri gerektiğini anlattığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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