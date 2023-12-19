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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheliye adli işlem yapıldı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda, yakalanan M.G, Y.G, Y.G, A.İ.Ç, R. Ç. ile Ş.Y'ye adli işlem uygulandığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, yakalanan M.G, Y.G, Y.G, A.İ.Ç, R. Ç. ile Ş.Y'ye adli işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dumlupınar Narkotik Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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