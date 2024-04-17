Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde inşaat halindeki bir binada uyuşturucu kullanıldığı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda, Ş.G.K. ile İ.Ö'nün üzerlerinde 4 sentetik ecza, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Afyonkarahisar'da yasa dışı haşhaş ekimi yapan 4 kişiye adli işlem uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenayvalı beldesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi personellerince yasa dışı haşhaş ekimi yapılan alanların tespitine yönelik kontrol yaptı.

Ekipler, 4 kişinin 847 metrekarelik tarlaya 33 bin 720 kök izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti.

Arazideki haşhaş bitlikleri sürülerek imha edilirken 4 kişiye de adli işlem uygulandı.