Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ara sokakta park halindeki otomobile çarpan araç ters dönerek dururken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Selçuklu Mahallesi Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B., idaresindeki 03 ADY 881 plakalı otomobil ara sokakta park halinde bulunan 46 NC 974 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ters dönerek durabilen 03 ADY 881 plakalı araçta sürücü ile A.B.Ö. ve M.B., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR