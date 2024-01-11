Afyonkarahisar'da Masa Tenisi Şampiyonu Ödüllendirildi

Afyonkarahisar'da yapılan masa tenisi yıldız kızlarda şampiyon olan Derbent İlköğretim Okulu öğrencileri Hasret Köksoy ile Ayşe Gölcük bisikletle ödüllendirildi.

Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, sporcuları ve öğretmenleri makamında ağırladı.

Bodur, kız öğrencilerin başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Derbent köyünden bu başarıyı göstermeleri bizim mutluluğumuzu daha da artırdı. Kendilerine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.