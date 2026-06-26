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Afyonkarahisar'da yıkımı sırasında kısmen çöken otel binası bitişiğindeki bazı iş yerlerine zarar verdi

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Afyonkarahisar'da 6 katlı bir otelin kontrollü yıkımı sırasında kısmi çökme meydana geldi. Bitişikteki iş merkezinin duvarları hasar aldı, eşyalar zarar gördü. Belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, firma sahibinin zararı karşılayacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da kontrollü yıkımı sırasında kısmen çöken 6 katlı otel binası, bitişiğindeki bazı iş yerlerinde hasar oluşturdu.

Dumlupınar Mahallesi Karagözoğlu Sokak'taki 6 katlı otel binasında, kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

Firma çalışanlarının iş makineleriyle yürüttüğü yıkım çalışmaları sırasında, binada kısmi göçük meydana geldi, etrafı toz kapladı.

Göçük sonrasında otelin bitişiğindeki bir iş merkezinin duvarlarında hasar oluştu, ofislerdeki eşyalar zarar gördü.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye araçları, otel çevresinde sulama yaptı, zabıta ekipleri de güvenlik şeridi çekti.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Bülent Eser ile Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kasapoğlu, hasar gören iş merkezinde incelemede bulundu.

Hasar gören iş merkezinin birinci katındaki esnaf Ramazan Altuner, AA muhabirine, göçük esnasında iş yerinde olduğunu ve duvarının bir kısmının yıkıldığını söyledi.

Bazı eşyalarının zarar gördüğünü aktaran Altuner, "Bir anda göçtü. Şikayetçiyiz. Hasarımızın karşılanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye yetkilileri, yıkım çalışmalarını yürüten firma sahibinin iş yerleri hasar gören esnafın ve bina sahiplerinin zararını karşılayacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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