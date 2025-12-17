Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda sahte kaçak parfüm üreten bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri M.D.'ye ait depoda arama yaparak kaçak parfüm ele geçirdi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte kaçak parfüm üretimi yapan M.D'ye ait depoda arama yaptı.
Yapılan aramada, kaçak parfüm ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel