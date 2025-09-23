Haberler

Afyonkarahisar'da Gümrük Kaçağı Telefon Operasyonu

Afyonkarahisar'da Gümrük Kaçağı Telefon Operasyonu
Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ve parçaları ele geçirildi. İş yeri sahibi Z.A'ya adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı telefon ve parçaları sattığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı cep telefonu ve parça satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen iş yerinde yaptığı aramada, 14 cep telefonu, 136 telefon parçası, 234 bin 45 lira, 18 bin 681 dolar ve 375 avro ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri sahibi Z.A'ya adli işlem uygulandı.

