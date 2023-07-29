Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 kişi yakalandı.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel