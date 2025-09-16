Afyonkarahisar'da 45 Milyon TL'lik Kaya Islahı Projesi Başarıyla Tamamlandı

AFYONKARAHİSAR'da AFAD İl Müdürlüğü'nün yaptığı yaklaşık 45 milyon TL'lik kaya ıslahı projesi sayesinde aralarında evler, okul ve sosyal tesislerin de bulunduğu alanın kaya düşmesi nedeniyle taşınmasının önüne geçildi.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Büyükkalecik beldesinde 40 ev, 2 ahır, okul ve sosyal tesis ile 1 depo üzerinde bulunan kayalık alandan kaya parçaları düşmesi üzerine belediye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) destek istedi. Bölgede yapılan çalışmalarda ve incelemelerde ilk olarak taşıma projesi düşünüldü. Evler, okul ve sosyal tesislerin taşınması ile yeniden altyapı çalışmaları için 350 milyon TL maliyet oluştuğu belirlendi. Sonrasında bölgeye kaya ıslahı projesi yapılması kararlaştırıldı. 703 metre çelik bariyer, 112 bin 77 metrekare çelik ağ, 3 bin 756 metreküp kaya kırma ve temizlenmesi işi için yaklaşık 45 milyon TL maliyet ortaya çıkarıldı. Kaya ıslahının daha elverişli olması üzerine çalışmalar bu yönde yürütüldü. Uygulama yapılarak proje hayata geçirildi ve 45 milyon TL'lik bütçeyle taşınma işlemi ortadan kaldırıldı.

'28 FUTBOL SAHASINA DENK'

AFAD İl Müdürü Ali Altındal, "Büyükkalecik beldemizde okul ve etrafındaki sosyal tesisler yaklaşık da 40 hanemizi etkileyen bir kaya ıslahı projesi yapmaya başlattık. Projemizi de çok şükür bugün itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. 703 metre uzunluğundaki bu çelik ağlarla toplamda 112 bin metrekarelik ağ örülmüş oldu. Bu da yaklaşık 28 futbol sahasına denk geliyordu. Yaptığımız bu çalışma ile 40 hanenin, içindeki okulun sosyal tesislerin, caminin ve altyapının da maliyetini eklediğimiz zaman 350 milyon liralık bir yatırımın önüne geçmiş olduk. 8'de biri oranında bir para harcayarak kaya ıslahını bitirdik. Uluslararası sertifikaya sahip dağcılarımız çalıştı bu aşamada" dedi.

'KAYA DÜŞMESİ SONUCU AFAD'A MÜRACAATLARIMIZI YAPTIK'

Büyükkalecik Belediye Başkanı Abdullah Çelik de kaya düşmesi sonucu oluşan tehlikenin ardından AFAD'a başvurduklarını kaydederek, "Beldemizde ortaokulumuzda daha öncesi meydana gelen kaya düşmesi sonucu AFAD Başkanlığımıza ve AFAD İl Müdürlüğümüze müracaatlarımızı yaptık. Sağ olsun başkanlığımız ve İl Müdürlüğümüz proje hazırladı, kaya önleme projesi. Bu projeyi de saha gerçekleştirdiler. Artık hem vatandaşlarımız hem de okulumuzda eğitim öğretim faaliyetini yürüten öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz daha güvenilir ortamlarda yaşama hakkına kavuşmuş oldu. Bu anlamda hem AFAD Başkanlığımıza hem AFAD İl Müdürlüğümüze beldemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.