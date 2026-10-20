AES, emeklilik talebine Bakanlık yanıtının TBMM'yi işaret ettiğini açıkladı

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası'ndan (AES) yapılan açıklamada, öğretmenlerin ek ders ücretleri, uzman ve başöğretmenlik tazminatları ile seyyanen zamlarının emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesi talebiyle Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na yapılan başvuruya yanıt alındığı, taleplerin hayata geçirilmesi için yasal düzenleme gerektiğinin bildirildiği açıklandı.

AES'ten, yapılan yazılı açıklamada, sendikanın 18 Eylül 2026'da Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na başvurarak, eğitim öğretim tazminatı, ek ders ücretleri, uzman ve başöğretmenlik tazminatları ile seyyanen zammın sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi ve emekli maaşlarına yansıtılmasının talep edildiği bildirildi.

Bakanlığın Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nden gelen 1 Ekim 2026 tarihli yanıtta, taleplerin uygulanabilmesi için mevcut kanunlarda değişiklik yapılması gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlığın yanıtında Anayasa'nın 88. maddesine atıf yapılarak kanun teklif etme yetkisinin milletvekillerine ait olduğunun hatırlatıldığı, bu nedenle Bakanlığın doğrudan işlem başlatamayacağının ifade edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlıktan gelen bu resmi yazı, öğretmenlerin emeklilikte yaşadığı mağduriyetin çözümü için adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunu bir kez daha tescilledi.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak zaten bu talebi eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletmiştik.

Konuyu tek başına bir bakanlığın çözemeyeceğini, bunun için kanun teklifinin gerekliliğinin farkındayız. Bu nedenle hem kamuoyu oluşturup hem de TBMM nezdinde de bu girişimlerimizi sürdürecek, öğretmenlerimizin bu haklı taleplerinin gerçekleşmesi için mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA