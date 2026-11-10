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ADNOC'a bağlı lojistik firmasının gemisi BAE kara sularında saldırıda hasar gördü

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BAE'nin ajansı WAM'a göre ADNOC'a bağlı lojistik firmasının gemisi, ülke kara sularında öğle sonrası saldırıya uğrayarak hasar gördü. Şirket, saldırının niteliği ve hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşmazken ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal petrol şirketi ADNOC'a bağlı lojistik firmasına ait bir geminin, ülke kara sularında uğradığı saldırı sonucu hasar gördüğü bildirildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın aktardığına göre ADNOC şirketinden yapılan açıklamada, firmaya ait bir geminin öğle saatlerinden sonra BAE kara sularında saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili ekiplerin söz konusu olayla ilgilenmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü ve gelişmeler hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

Şirket, saldırının niteliği veya gemide meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı.

ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını etkiliyor.

Kaynak: AA
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