Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğaya salındı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı.
Cumhuriyet Mahallesi kırsalında 21 Nisan'da yaralı halde bulunan dağ keçisinin tedavisi Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tamamlandı.
İlçeye getirilen dağ keçisi, kırsal bölgede doğaya bırakıldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel