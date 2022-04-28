Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler

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Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğaya salındı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğaya salındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı.

Cumhuriyet Mahallesi kırsalında 21 Nisan'da yaralı halde bulunan dağ keçisinin tedavisi Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tamamlandı.

İlçeye getirilen dağ keçisi, kırsal bölgede doğaya bırakıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Rehabilitasyon Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Nisan, Güncel, Haberler

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