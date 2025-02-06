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Adıyaman'da Üreticilere 5 Bin Fidan Dağıtıldı

Adıyaman'da Üreticilere 5 Bin Fidan Dağıtıldı
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Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi'nde 3 bin ceviz ve 2 bin hurma fidesi, üreticilere dağıtıldı. Orman İşletme Şefliği, fidanların sağlandığını ve dağıtımın devam edeceğini belirtti.

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde, 3 bin ceviz ve 2 bin hurma fidesi, üreticilere dağıtıldı.

Çelikhan Orman İşletme Şefliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi çarşı meydanında toplamda 5 bin fidan, üreticilere dağıtıldı.

İlçe Orman İşletme Şefi Mahmut Keskin, fidanların Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlandığını ifade etti.

Fidelerin Çelikhan merkez ve Pınarbaşı beldesindeki üreticilere dağıtıldığını belirten Keskin, üreticilerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
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