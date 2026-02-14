Haberler

Adıyaman'da tefeci operasyonu; 3 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda yüksek faizle para veren 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek haksız kazanç elde ettiği ve mağduriyet oluşturduğu tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

